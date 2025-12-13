Algérie : Vladimir Petkovic justifie ses choix controversés pour la CAN 2025

Dans 8 jours, l’Algérie va vibrer au rythme de la CAN. Après deux dernières éditions dramatiques, les Fennecs aspirent logiquement à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Au Maroc, dans des conditions de jeu et climatiques similaires à celles en Algérie, les hommes de Vladimir Petkovic n’auront pas d’excuses pour ne pas performer sous les encouragements de leurs supporters. Le tacticien de 62 ans s’exprimait aujourd’hui à 15h pour révéler sa liste tant attendue pour le tournoi continental. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien sélectionneur de la Suisse s’est laissé aller à de nombreux choix osés dans sa liste.

Au poste de gardien, Petkovic a décidé de sélectionneur Oussama Benbot et Luca Zidane aux côtés d’Anthony Mandrea. Critiqué il y a quelques mois car il évolue à Caen en troisième division française, Mandrea fait son retour dans la liste pour être de la partie au Maroc. Une volte-face surprenante sur laquelle est revenu ce samedi le sélectionneur algérien tout en affirmant qu’il ne savait toujours pas qui serait son numéro 1 à la CAN à l’heure actuelle : «avant tout, je suis triste pour la blessure de Guendouz. C’est tombé au pire moment pour lui et pour nous. Pour le premier match, la décision sera prise deux ou trois jours avant le match. Je laisse les gardiens me convaincre, ils devront me démontrer à l’entraînement pour m’aider à faire le bon choix. On a trois gardiens aux caractéristiques différentes, mais les trois peuvent être numéro 1 lors de la compétition. Je pense avoir démontré que je suis flexible. Je pense avoir choisi les 3 gardiens qui me donnent le plus de garanties. Je pense que le choix de Mandrea peut nous améliorer sportivement. C’est un choix fait car Mandrea a une expérience avec l’équipe nationale. C’est une valeur sûre. J’ai toute ma confiance en mes trois gardiens tout comme Bouhalfaya qui n’a pas été convoqué.»

Vladimir Petkovic se justifie pour les gardiens et pour la Coupe Arabe

En défense, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a tenté certaines choses. Même si la colonne vertébrale est toujours là, le Bosniaque a décidé de convoquer Youcef Atal, critiqué et en baisse de forme depuis des années. En manque de temps de jeu, l’ancien Niçois a profité de la Coupe Arabe pour se refaire la cerise physiquement, tout comme Mohamed Tougaï, défenseur de l’Espérance Tunis, convoqué également pour la CAN. Lors de sa conférence de presse, Petkovic en a profité pour saluer les efforts de ses joueurs lors de la Coupe Arabe : «c’était clair dès le début de la Coupe Arabe qu’Atal et Tougaï y étaient pour avoir du temps de jeu dans les jambes. Avant la Coupe Arabe, il n’avait pas les capacités physiques pour être là. Je veux remercier la A’ de leur avoir donné du temps de jeu. Ils ont apporté leur contribution aux succès de l’équipe.»

Une Coupe Arabe qui a notamment permis à deux joueurs offensifs de tirer leur épingle du jeu avec les A’. Profitant des nombreuses blessures dans le secteur offensif et profitant de leurs bonnes performances au Qatar, Adil Boulbina et Redouane Berkane ont été appelés pour la CAN. Deux choix évidents pour Vladimir Petkovic : «c’était clair dès le début que des joueurs intéressants de la Coupe Arabe pourraient être appelés pour la CAN. C’est le cas de Boulbina et Berkane qui sont des joueurs pour l’avenir, ils peuvent vivre une expérience qui leur permet de s’exprimer de la meilleure manière dans le futur. On pouvait prendre 28 joueurs pour cette CAN. J’ai envie de les voir sur le terrain pour voir leurs qualités avec nous et leur comportement. Je les suivais déjà quand ils étaient en Algérie. Boulbina a des caractéristiques différentes des joueurs qu’on a. Il aime la profondeur et il aime provoquer les adversaires. Et il a un bon sens du but. Berkane sent le but aussi et il a une bonne protection de balle. Il faudra voir maintenant, le niveau est plus haut chez nous.»

La sortie franche de Petkovic sur Abdelli et Bentaleb

Enfin, Vladimir Petkovic s’est exposé aux critiques avec ses choix dans l’entrejeu. En forme avec Lille et Angers, Nabil Bentaleb et Himad Abdelli n’ont pas été convoqués. Deux choix qui font jaser sur les réseaux sociaux, surtout quand Ramiz Zerrouki, catastrophique depuis ses débuts avec l’Algérie, est présent dans la liste au milieu de terrain. Interrogé sur sa manière de trancher au milieu et également sur l’absence du prometteur Badredine Bouanani, Petkovic a été d’une franchise assez déconcertante : «Bentaleb, c’est un choix technique. Avec tous les joueurs que j’ai à disposition, j’ai plus de garanties avec ceux que j’ai convoqués. Bouanani ? Badredine est talentueux, il pourra jouer à l’avenir. Il a beaucoup de concurrence à son poste. Abdelli ? C’est les mêmes raisons que Bentaleb. Ils doivent être prêts à nous rejoindre si jamais. Concrétement, qu’est-ce qu’on fait ? On fait sortir un Aouar ou un Maza pour Abdelli ?» Voilà qui est dit.