La FFF change ses plans pour le successeur de Didier Deschamps

Le dossier de la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France continue d’alimenter les discussions, mais la Fédération française de football semble désormais avoir tranché sur le calendrier. Interrogé samedi, Philippe Diallo, le président de la FFF, a clarifié sa position en écartant de plus en plus l’hypothèse d’une annonce anticipée. Initialement, deux options étaient envisagées : une désignation du futur sélectionneur dès le printemps, ou bien après la Coupe du monde. Une réflexion qui a évolué ces dernières semaines pour le président de la 3F.

«Je vous avais dit que j’étais en réflexion avec deux fenêtres, la première en mars-avril ou après la Coupe du monde. Depuis le tirage au sort, j’ai continué ma réflexion et la tendance est beaucoup plus après la Coupe du monde. Je pense qu’il faut plutôt laisser la sérénité de la préparation de la compétition à notre équipe de France et nous aurons ensuite cette séquence d’un nouveau sélectionneur», a-t-il lâché lors de l’Assemblée d’hiver 2025, repoussant encore un peu plus l’échéance autour de Zinédine Zidane, plus que favori pour prendre la suite de Didier Deschamps.