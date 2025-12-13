Menu Rechercher
Commenter 1
CDM

Sidney Govou prend position sur un éventuel retour de Benzema en équipe de France

Par André Martins
1 min.
Karim Benzema célèbre son but contre le Portugal @Maxppp

Exilé en Arabie saoudite du côté d’Al-Ittihad depuis 2023, Karim Benzema a avoué récemment qu’il serait prêt à revenir chez les Bleus pour jouer la Coupe du Monde 2026 à 37 ans si Didier Deschamps l’appelait. Ancien coéquipier de KB9 à l’OL, Sidney Govou, interrogé par L’Équipe, a estimé que plusieurs obstacles rendent un retour difficile malgré le talent indéniable de Benzema.

La suite après cette publicité

«C’est très dur à décrypter, a-t-il avoué. Peut-il être une plus-value ? Karim, j’adore le joueur, il est d’une intelligence de jeu exceptionnelle. Techniquement, il est facile. Devant le but, c’est très fort. Mais la France a une richesse incroyable devant. Avant même son potentiel rappel, on se demande quel joueur on peut sortir. C’est peut-être compliqué de le mettre sur le banc. Deschamps, s’il est intéressé, doit lui parler et lui dire : "OK, je te prends mais es-tu prêt à accepter ce rôle ?" Il ne faut pas qu’ils soient prisonniers l’un de l’autre.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Sidney Govou
Karim Benzema

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Sidney Govou Sidney Govou
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier