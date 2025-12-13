Sidney Govou prend position sur un éventuel retour de Benzema en équipe de France

Exilé en Arabie saoudite du côté d’Al-Ittihad depuis 2023, Karim Benzema a avoué récemment qu’il serait prêt à revenir chez les Bleus pour jouer la Coupe du Monde 2026 à 37 ans si Didier Deschamps l’appelait. Ancien coéquipier de KB9 à l’OL, Sidney Govou, interrogé par L’Équipe, a estimé que plusieurs obstacles rendent un retour difficile malgré le talent indéniable de Benzema.

«C’est très dur à décrypter, a-t-il avoué. Peut-il être une plus-value ? Karim, j’adore le joueur, il est d’une intelligence de jeu exceptionnelle. Techniquement, il est facile. Devant le but, c’est très fort. Mais la France a une richesse incroyable devant. Avant même son potentiel rappel, on se demande quel joueur on peut sortir. C’est peut-être compliqué de le mettre sur le banc. Deschamps, s’il est intéressé, doit lui parler et lui dire : "OK, je te prends mais es-tu prêt à accepter ce rôle ?" Il ne faut pas qu’ils soient prisonniers l’un de l’autre.»