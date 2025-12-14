Serie A : Laurienté et Koné sauvent Sassuolo contre l’AC Milan

L’AC Milan a concédé un nouveau match nul frustrant à domicile face à Sassuolo (2-2) lors de la 15e journée de Serie A. Les Rossoneri ont pourtant été rapidement piégés par l’ouverture du score d’Ismaël Koné dès la 13e minute, l’ancien joueur de l’OM profitant d’un espace dans l’axe pour surprendre Maignan. Milan a mis du temps à réagir avant de revenir grâce à Davide Bartesaghi, buteur à la 34e minute, puis de reprendre l’avantage juste après la pause, le jeune défenseur s’offrant un doublé d’une frappe précise (47e) pour récompenser une période de domination milanaise.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 32 15 +11 9 5 1 24 13 9 Sassuolo 21 15 +2 6 3 6 21 19

Mais Sassuolo a refusé de céder et a été récompensé en fin de rencontre. Sur une transition rapide, Armand Laurienté, l’ailier français passé par la Ligue 1, a remis les deux équipes à égalité à la 77e minute, refroidissant San Siro. Malgré une dernière poussée des hommes de Massimiliano Allegri, Milan n’est pas parvenu à faire la différence, laissant filer deux points précieux dans la course aux premières places, tandis que Sassuolo repart avec un nul mérité au terme d’un match ouvert et rythmé.