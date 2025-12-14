BL : Stuttgart surclasse le Werder Brême

La dernière rencontre de cette 14e journée de Bundesliga opposait le Werder Brême (12e) à Stuttgart (7e). Balayés par le Bayern Munich lors de la précédente journée, les coéquipiers de Bilal El Khannouss et de Deniz Undav souhaitaient se remettre la tête à l’endroit en championnat, surtout qu’ils pouvaient chiper la sixième place à Francfort, en cas de succès au Weserstadion ce dimanche.

Série en cours Plus de statistiques Brême D N D V N Stuttgart V D V D V

Il a fallu attendre les cinq dernières minutes de la première mi-temps pour que le tableau d’affichage se débloque. Après un très bon centre de Jamie Leweling, El Khannouss plaça une belle tête pour battre Backhaus et ouvrir le score pour les visiteurs (40e, 0-1). Quatre minutes plus tard, Leweling se muait en buteur, en envoyant un missile pour fusiller la cage adverse et permettre à son équipe de faire le break (44e, 0-2). Les choses ne se sont pas arrangées après la pause pour le Werder de Horst Steffen, réduit à dix après le second jaune de Coulibaly (59e). L’Allemand Lewelling, lui, a continué son récital et offert une autre passe décisive cette fois-ci à Deniz Undav (79e, 0-3). En fin de partie, Chris Fürich signait le coup de grâce (90e+7, 0-4). Avec cette large victoire (0-4), les hommes de Sébastien Hoeness sont donc sixièmes du classement de Bundesliga.