PSG, Real Madrid, Bayern Munich…ça s’agite sérieusement pour Dayot Upamecano

Depuis plusieurs saisons, Dayot Upamecano s’est affirmé comme étant l’un des meilleurs défenseurs du monde. Performant avec l’Equipe de France, le natif d’Evreux a également été très performant avec le Bayern Munich depuis son arrivée en 2021 en Bavière. Cadre de la défense bavaroise, l’ancien de Leipzig arrive néanmoins à la croisée des chemins. En effet, en fin de contrat en juin prochain, le défenseur de 27 ans est courtisé par de nombreux clubs et son avenir pourrait s’inscrire loin de l’Allemagne.

Comme nous vous l’évoquions le mois dernier en exclusivité, le Real Madrid a trouvé un accord verbal sur les bases d’un contrat avec le joueur formé à Valenciennes. Cet accord existe toujours alors que les Merengues sont en mesure de se l’offrir gratuitement l’été prochain. En Allemagne, le Bayern Munich continue de discuter avec l’entourage du joueur et tente toujours de trouver un accord avec son taulier défensif.

Le PSG pourrait rafler la mise en catimini

La dernière offre bavaroise formulé au joueur ne correspond pas encore aux attentes de l’international français. A l’heure actuelle, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont fait de gros efforts et cela pourrait payer dans les prochains mois, mais il reste des détails importants qui doivent être résolus. De l’autre côté, le Real Madrid peut répondre à toutes les requêtes du joueur d’un point de vue contractuel.

Selon nos informations, le PSG a également fait savoir au joueur qu’il pouvait répondre à ses exigences salariales du joueur s’il venait à poser ses valises dans la capitale. En tout cas, le PSG et le Real Madrid sont prêts à s’aligner sur les exigences du joueur si ce dernier est libre le 30 juin prochain. Affaire à suivre…