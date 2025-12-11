Menu Rechercher
Le PSG et des clubs de Premier League préparent du lourd pour Michael Olise

Michael Olise avec le Bayern Munich @Maxppp

Michael Olise sera-t-il toujours un joueur du Bayern Munich dans les saisons à venir ? On peut légitimement en douter face aux rumeurs incessantes d’une clause libératoire dans son contrat et de potentielles offres venues de Premier League. Le club allemand cherche à tout prix à prolonger son contrat qui court jusqu’en 2029 pour justement éviter tout cela.

Avec 9 buts et 14 passes décisives depuis le début de la saison (23 matchs toutes compétitions confondues), l’international français est très courtisé. D’après Kicker, des équipes anglaises préparent des offres à plus de 100 M€ pour l’été prochain. Le Paris Saint-Germain et un club espagnol, dont l’identité est restée secrète, le suivent également avec beaucoup d’attention.

