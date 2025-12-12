Liverpool a pris sa décision pour Mohamed Salah

«Je vais avoir une conversation avec Mo ce matin et le résultat déterminera la suite. Ce dont j’ai besoin, c’est d’une conversation avec lui. La prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera en sa présence, pas ici. Je n’ai pas grand-chose d’autre à ajouter. Je lui parlerai aujourd’hui, et l’issue de cette conversation déterminera la suite des événements», assurait Arne Slot en conférence de presse, avant la rencontre contre Brighton. Écarté contre l’Inter Milan après sa sortie explosive, Mohamed Salah (33 ans) était incertain d’être convoqué contre les Seagulls, samedi.

Mais après cette discussion avec son entraîneur, tout est rentré dans l’ordre. D’après The Times, Mohamed Salah a réintégré l’équipe de Liverpool pour le match, après s’être entretenu en tête-à-tête avec son manager. Le journal britannique évoque une amélioration des relations lorsque Slot et Salah, qui se sont entretenus au centre d’entraînement AXA du club. Cependant, aucune décision n’a encore été prise pour son avenir après la Coupe d’Afrique des Nations, alors que l’Égyptien s’était montré ouvert à un départ en janvier.