Premier League

PL : Mohamed Salah bat un record historique

Par Allan Brevi
1 min.
Mohamed Salah, à l'entraînement @Maxppp
Liverpool 2-0 Brighton

Grâce à sa nouvelle passe décisive ce samedi sur corner pour Hugo Ekitike lors du match de la 16e journée de Premier League contre Brighton, Mohamed Salah a encore un peu plus inscrit son nom dans l’histoire de Liverpool. Cette offrande permet à l’attaquant égyptien de totaliser 277 contributions directes à des buts pour les Reds en championnat, comprenant 188 réalisations et 89 passes décisives. Un record monumental qui témoigne de sa constance et de son influence majeure sur le jeu de Liverpool depuis son arrivée, malgré un début de saison loin de son meilleur niveau.

Avec ce total, Salah dépasse désormais Wayne Rooney, qui détenait le précédent record avec 276 participations (183 buts et 93 passes décisives) pour Manchester United. L’Égyptien devient ainsi le joueur ayant enregistré le plus de contributions directes à des buts pour un seul club dans l’histoire de la Premier League. De quoi faire taire les récentes critiques.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Liverpool
Mohamed Salah

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Mohamed Salah Mohamed Salah
