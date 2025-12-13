Liverpool : le retour aux affaires contrasté de Mohamed Salah

«Je suis très très déçu. J’ai tellement fait pour ce club au fil des années, et surtout la saison dernière. Maintenant, je suis assis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. On dirait que le club m’a jeté sous le bus. C’est ce que je ressens. Il est très clair pour moi que quelqu’un voulait que je porte toute la responsabilité». Voici ce que déclarait Mohamed Salah, le week-end dernier, frustré par sa trajectoire du côté de Liverpool. Une sortie incendiaire qui a rapidement fait le tour de la planète football, entraînant la mise à l’écart de l’attaquant égyptien pour la rencontre de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Depuis, les tensions semblent toutefois s’être apaisées.

Critiqué outre-Manche, le numéro 11 des Reds faisait, en effet, son retour dans le groupe ce samedi face à Brighton, lors de la 16e journée de Premier League. Sûrement convaincu par les mots de l’ancien joueur de Chelsea - avec qui il s’est entretenu - Arne Slot choisissait malgré tout de faire débuter le gaucher d’1m75 sur le banc avant que le destin ne s’en mêle… Blessé, Joe Gomez devait, en effet, céder sa place dès la 26e minute. Une aubaine pour le buteur de 33 ans, ovationné par Anfield lors de son entrée en jeu. Positionné dans le couloir droit de l’attaque liverpuldienne aux côtés de Florian Wirtz et Hugo Ekitike, Salah a finalement rendu une copie globalement contrastée…

Soutenu par Anfield et ses coéquipiers

Bien décidé à faire taire ses détracteurs, l’international égyptien (107 sélections, 61 buts) a pourtant rapidement apporté sa pierre à l’édifice. Percussion, course entre les lignes, frappes de loin, prises de profondeur… Salah s’est également montré impliqué pour les siens (3 duels remportés sur 4 disputés, 3 ballons récupérés). Pour autant, il a largement pêché dans le dernier geste, à l’image de ce gros raté sur un service parfait de Chiesa (90+2e) ou de cette passe totalement manquée en toute fin de rencontre (90+7e). Encore en manque de confiance, il aura malgré tout contribué à la victoire des Reds en déposant un corner sur la tête d’Ekitike, auteur d’un doublé et grand artisan de ce succès permettant au club de la Mersey de remonter au 6e rang de PL.

Désormais détenteur du record du plus grand nombre de buts (188) et de passes décisives (89) pour une seule équipe dans l’histoire de la Premier League, Salah était également l’attraction au coup de sifflet final… Après une belle connexion avec le Kop d’Anfield et des tapes chaleureuses avec ses partenaires, notamment Virgil Van Dijk qui n’avait pas hésité à le défendre dans la tempête, Salah était logiquement au coeur des débats. Interrogé sur le possible dernier match de son coéquipier sous le maillot des Reds, Ibrahima Konaté préférait envoyer un message rassembleur. Oulala, ça en toute honnêteté je ne sais pas mais à titre personnel je ne pense pas, a tout d’abord lancé le défenseur français.

Et d’ajouter au micro de Canal+ : «aujourd’hui tout le monde a vu à quel point il aime ce club et ce club l’aime. Ce qu’il s’est passé avec Mohamed Salah, il faut comprendre parfois la frustration des joueurs qui ont une telle carrière, qui ont fait tellement de choses. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui a été dit en interne, ça a été réglé parce qu’il était dans le groupe. C’est un joueur que tout le monde, tout le monde s’aime dans ce club là en tout cas je n’espère pas que c’était son dernier match aujourd’hui». Réponse dans les semaines à venir. Avant cela, Salah va lui rejoindre sa sélection pour disputer la CAN.