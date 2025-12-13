Serie A : l’Atalanta domine Cagliari grâce à un doublé de Gianluca Scamacca

Ce samedi soir, l’Atalanta et Cagliari s’affrontaient lors de la 15e journée de Serie A. Les Bergamasques ont rapidement pris l’avantage grâce à Gianluca Scamacca, buteur dès la 11e minute sur un bon service de Davide Zappacosta. Bien en place, les hommes de Raffaele Palladino ont ensuite contrôlé les débats, s’appuyant sur l’activité constante d’Ademola Lookman et de Charles De Ketelaere pour maintenir la pression, sans toutefois réussir à faire le break avant la pause.

Longtemps en difficulté, Cagliari est parvenu à revenir dans la rencontre à la 75e minute grâce à Gaetano (1-1), profitant d’un moment de relâchement adverse. Mais l’espoir des visiteurs a été de courte durée : véritable poison pour la défense, Gianluca Scamacca s’est offert un doublé pour redonner l’avantage à l’Atalanta et sceller le sort du match (2-1, 81e). L’attaquant italien de 26 ans porte ainsi son total à 6 buts toutes compétitions confondues cette saison. Cagliari a cru égaliser à la 93e, mais l’arbitre a sifflé une position de hors-jeu. Au classement de Serie A, la Dea remonte à la 11e place avec 19 points, tandis que Cagliari reste 15e avec 14 points.