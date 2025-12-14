La Juventus refuse une offre de 1,1 milliard d’euros

La Juventus ne changera pas de propriétaire. Exor, la holding de la famille Agnelli qui contrôle le club, a annoncé ce samedi avoir rejeté « à l’unanimité » l’offre de rachat formulée par la société de cryptomonnaie Tether. Dans un communiqué, Exor a précisé qu’il s’agissait d’une offre « non sollicitée » et a réaffirmé sa position : la holding « n’a pas l’intention de vendre une partie ou la totalité de sa participation à un tiers », y compris à Tether, pourtant déjà actionnaire minoritaire du club. La famille Agnelli assure rester pleinement engagée auprès de la Vieille Dame, actuellement 7e de Serie A, et soutenir la nouvelle direction dans sa stratégie sportive et économique.

La suite après cette publicité

Entrée au capital du club turinois en février 2025 à hauteur de 8 %, participation depuis portée à 11,5 %, Tether avait proposé de racheter les 65,4 % détenus par Exor pour un montant estimé à 1,1 milliard d’euros, sur la base d’un prix de 2,66 euros par action. Une offre supérieure au cours de clôture de l’action vendredi à Milan, assortie de la promesse d’investir un milliard d’euros supplémentaires dans le club.