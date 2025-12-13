Côme : la colère de Cesc Fàbregas après la convocation d’Assane Diao pour la CAN 2025

Cesc Fàbregas n’a pas caché son amertume après la convocation officielle d’Assane Diao avec le Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations. Interrogé en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur de Como a reconnu avoir échangé avec le joueur puis avec le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, sans parvenir à un terrain d’entente. « Je préfère ne pas trop m’étendre sur le sujet. Il a été convoqué et je lui ai parlé après le match contre l’Inter. Il connaît bien mon opinion. J’ai également parlé à son sélectionneur, mais la conversation ne s’est pas très bien terminée », a-t-il déclaré face aux médias.

Malgré cette déception assumée, le technicien espagnol a confirmé que le club respectera la décision du joueur et de la Fédération sénégalaise. « Ils ont tout le droit. Diao partira s’il le souhaite », a précisé Fàbregas. Comme indiqué précédemment, l’attaquant de 20 ans, ancien du Real Betis, rejoindra bien le rassemblement des Lions ce mardi, après avoir disputé le match de Serie A face à l’AS Roma lundi, avant de s’envoler pour la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.