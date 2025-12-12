Le Sénégal va affronter l’Argentine avant de retrouver la France

Le Sénégal aura de sacrés matchs tests avant de défier l’équipe de France le 16 juin au MetLife Stadium de New-York. Cette semaine, la Fédération sénégalaise de football a annoncé avoir trouvé un accord avec son homologue américaine pour un match amical face à la Team USA, le 31 mai 2026, au Bank of America Stadium de Charlotte (Caroline du Nord).

Ce vendredi, elle a également révélé par le biais d’un communiqué qu’un accord était proche d’être trouvé pour deux autres rencontres amicales, mais pour le mois de mars : face à l’Argentine et l’Arabie saoudite.« Des propositions venues d’Arabie saoudite et d’Argentine sont en cours de finalisation pour la fenêtre FIFA du mois de mars 2026», peut-on lire.