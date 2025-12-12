Menu Rechercher
Le Sénégal va affronter l’Argentine avant de retrouver la France

Les joueurs sénégalais contre le Brésil @Maxppp

Le Sénégal aura de sacrés matchs tests avant de défier l’équipe de France le 16 juin au MetLife Stadium de New-York. Cette semaine, la Fédération sénégalaise de football a annoncé avoir trouvé un accord avec son homologue américaine pour un match amical face à la Team USA, le 31 mai 2026, au Bank of America Stadium de Charlotte (Caroline du Nord).

Equipe du Sénégal
Le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s'est réuni ce vendredi 12 décembre 2025 et a examiné plusieurs points relatifs à la préparation de l'Equipe Nationale, à l'organisation interne de la Fédération et à la gestion des des compétitions nationales. 👇
Ce vendredi, elle a également révélé par le biais d’un communiqué qu’un accord était proche d’être trouvé pour deux autres rencontres amicales, mais pour le mois de mars : face à l’Argentine et l’Arabie saoudite.« Des propositions venues d’Arabie saoudite et d’Argentine sont en cours de finalisation pour la fenêtre FIFA du mois de mars 2026», peut-on lire.

