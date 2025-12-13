La liste du Sénégal pour la CAN 2025 !

La Coupe d’Afrique des Nations débute dans neuf jours désormais et les sélections dévoilent petit à petit leur liste pour la compétition continentale. Après le Maroc ce jeudi, c’est au tour de l’autre grand favori de la compétition de dévoiler son groupe : le Sénégal. Le sélectionneur Pape Thiaw a ainsi dévoilé sa liste de 28 joueurs, ce samedi en fin de matinée. Une liste attendue, tant le Sénégal dispose d’un vivier impressionnant. Et forcément, avec autant de joueurs de qualité, il devait y avoir quelques surprises.

Ces dernières semaines, certains joueurs du groupe avaient connu des pépins physiques. De quoi inquiéter les supporters sénégalais. C’était notamment le cas pour Ismaila Sarr, Habib Diarra ou encore Assane Diao. Et si certains cadres étaient aussi assurés d’être présents, plusieurs postes restaient incertains, notamment sur le front de l’attaque avec plusieurs prétendants au poste de numéro 9 comme Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Habib Diallo et Chérif Ndiaye. Au final, Pape Thiaw n’a pas vraiment tranché.

Une liste très compétitive

Le sélectionneur du Sénégal a tout simplement décidé de convoquer les quatre attaquants de pointe dans sa liste de 28. Dans les offensifs, on retrouve évidemment la légende Sadio Mané mais aussi l’attaquant du PSG, Ibrahim Mbaye. L’ancien Marseillais Iliman Ndiaye est également présent, tout comme Ismaila Sarr de retour de blessure. Assane Diao, que Fabregas souhaitait conserver avec Come, est aussi présent. Au rayon des absents, Pape Thiaw a décidé, sans surprise, de se passer d’Abdou Diallo en défense centrale.

Le défenseur de l’OL Moussa Niakhaté est présent dans la liste comme les Niçois Yehvann Diouf dans les cages et Antoine Mendy en défense. D’autres visages bien connus de Ligue 1 figurent dans ce groupe, tels que Lamine Camara et Krépin Diatta de Monaco, le Strasbourgeois Mamadou Sarr, ou encore le Messin Cheikh Sabaly. Les cadres comme Kalidou Koulibaly ou encore Idrissa Gueye sont aussi présents. Une liste très compétitive pour le Sénégal qui arrive avec un statut de favori dans cette CAN. Difficile de voir une autre sélection avec un effectif aussi qualitatif. Les supporters attendent une deuxième étoile…