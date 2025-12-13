Quels sont les clubs de Ligue 1 les plus impactés par la CAN ?

Ça y est, toutes les listes pour la CAN 2025 sont tombées ! Au total, 50 joueurs évoluant en Ligue 1 s’envoleront pour le Maroc. On sait désormais précisément quels clubs de Ligue 1 vont être touchés par les absences de leurs internationaux africains. Tout dépendra du parcours des sélections, mais l’impact de la CAN 2025 sur les clubs de Ligue 1 peut s’avérer minime grâce à la trêve hivernale : la Ligue 1 marquera un coup d’arrêt dès ce lundi 15 décembre pour reprendre le vendredi 2 janvier, certaines absences pourraient cependant bien peser sur les 32e de finale de Coupe de France la semaine prochaine, les 17e et 18e journées de Ligue 1, et même le Trophée des Champions le 8 janvier qui concerne uniquement l’OM et le PSG.

La suite après cette publicité

Parmi les plus touchés, le Paris FC et le FC Lorient vont devoir faire sans cinq joueurs chacun, un vrai casse-tête pour les clubs, qui dépendra du parcours en compétition de leurs joueurs. À l’opposé, Lens et Toulouse sont les moins impactés par la CAN avec un seul départ chacun :

Paris FC (5) : Samir Chergui, Ilan Kebbal, Hamari Traoré, Moses Simon, Jean-Philippe Krasso

La suite après cette publicité

FC Lorient (5) : Aiyegun Tosin, Montassar Talbi, Arsène Kouassi, Darlin Yongwa, Arthur Avom Ebong

OGC Nice (4) : Hicham Boudaoui, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Ali Abdi

Lille OSC (4) : Aissa Mandi, Hamza Igamane, Chancel Mbemba, Ngal’Ayel Mukau

FC Metz (4) : Habib Diallo, Cheikh Tidiane Sabaly, Jean-Philippe Gbamin, Uriel-Michel Mboula

La suite après cette publicité

Angers SCO (4) : Ousmane Camara, Jacques Ekomie, Jim Allevinah, Hervé Koffi

Havre AC (3) : Mory Diaw, Mbwana Samatta, Lionel Mpasi

Stade Rennais (3) : Abdelhamid Aït-Boudlal, Seko Fofana, Mahamadou Nagida

Paris SG (2) : Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye

Olympique de Marseille (2) : Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang

AS Monaco (2) : Krépin Diatta, Lamine Camara

RC Strasbourg (2) : Mamadou Sarr, Guéla Doué

Stade Brestois (2) : Kamory Doumbia, Eric-Junior Dina Ebimbe

FC Nantes (2) : Mostafa Mohamed, Chidozie Awaziem

AJ Auxerre (2) : Lassine Sinayoko, Danny Namaso

Olympique Lyonnais (2) : Moussa Niakhaté, Clinton Mata

RC Lens (1) : Mamadou Sangaré

Toulouse FC (1) : Frank Magri