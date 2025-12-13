Quels sont les clubs de Ligue 1 les plus impactés par la CAN ?
Ça y est, toutes les listes pour la CAN 2025 sont tombées ! Au total, 50 joueurs évoluant en Ligue 1 s’envoleront pour le Maroc. On sait désormais précisément quels clubs de Ligue 1 vont être touchés par les absences de leurs internationaux africains. Tout dépendra du parcours des sélections, mais l’impact de la CAN 2025 sur les clubs de Ligue 1 peut s’avérer minime grâce à la trêve hivernale : la Ligue 1 marquera un coup d’arrêt dès ce lundi 15 décembre pour reprendre le vendredi 2 janvier, certaines absences pourraient cependant bien peser sur les 32e de finale de Coupe de France la semaine prochaine, les 17e et 18e journées de Ligue 1, et même le Trophée des Champions le 8 janvier qui concerne uniquement l’OM et le PSG.
Parmi les plus touchés, le Paris FC et le FC Lorient vont devoir faire sans cinq joueurs chacun, un vrai casse-tête pour les clubs, qui dépendra du parcours en compétition de leurs joueurs. À l’opposé, Lens et Toulouse sont les moins impactés par la CAN avec un seul départ chacun :
Paris FC (5) : Samir Chergui, Ilan Kebbal, Hamari Traoré, Moses Simon, Jean-Philippe Krasso
FC Lorient (5) : Aiyegun Tosin, Montassar Talbi, Arsène Kouassi, Darlin Yongwa, Arthur Avom Ebong
OGC Nice (4) : Hicham Boudaoui, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Ali Abdi
Lille OSC (4) : Aissa Mandi, Hamza Igamane, Chancel Mbemba, Ngal’Ayel Mukau
FC Metz (4) : Habib Diallo, Cheikh Tidiane Sabaly, Jean-Philippe Gbamin, Uriel-Michel Mboula
Angers SCO (4) : Ousmane Camara, Jacques Ekomie, Jim Allevinah, Hervé Koffi
Havre AC (3) : Mory Diaw, Mbwana Samatta, Lionel Mpasi
Stade Rennais (3) : Abdelhamid Aït-Boudlal, Seko Fofana, Mahamadou Nagida
Paris SG (2) : Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye
Olympique de Marseille (2) : Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang
AS Monaco (2) : Krépin Diatta, Lamine Camara
RC Strasbourg (2) : Mamadou Sarr, Guéla Doué
Stade Brestois (2) : Kamory Doumbia, Eric-Junior Dina Ebimbe
FC Nantes (2) : Mostafa Mohamed, Chidozie Awaziem
AJ Auxerre (2) : Lassine Sinayoko, Danny Namaso
Olympique Lyonnais (2) : Moussa Niakhaté, Clinton Mata
RC Lens (1) : Mamadou Sangaré
Toulouse FC (1) : Frank Magri
