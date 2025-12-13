Ligue 1 : tombeur du Paris FC, Toulouse s’accroche à la course à l’Europe

Après la victoire dans la douleur du PSG à Metz, la 16e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce samedi soir, avec une affiche entre le Paris FC et Toulouse. Orphelin de la moindre victoire depuis le 1er novembre dernier, le club francilien espérait retrouver le chemin de la victoire face à des Toulousains, qui restaient sur un nul contre Marseille et un succès face à Strasbourg. Pour cette rencontre, Stéphane Gilli alignait un 4-1-4-1 avec Ikoné en pointe. Et les Franciliens se montraient dangereux d’entrée de jeu. Profitant d’une longue transversale, Ilan Kebbal tentait une première fois sa chance. Sans réussite.

Après un nouveau coup de frayeur pour le TFC, les Violets s’enhardissaient et Emerson déclenchait une première frappe pour les visiteurs. Une première alerte qui lançait la rencontre des Toulousains. Dans la foulée, Sidibé adressait un nouveau centre qu’Hidalgo coupait parfaitement pour ouvrir le score (0-1, 27e). Idéalement lancé, Toulouse profitait du manque de réalisme du PFC dans les deux surfaces pour faire la différence dix minutes plus tard. Servi côté gauche, Ghobo se réaxait avant de frapper du droit pour tromper le portier francilien (2-0, 37e).

Toulouse confirme, le PFC s’enfonce

Sonnés, les coéquipiers de Vincent Marchetti se montraient encore dangereux juste avant la pause mais manquaient encore une fois de précision dans le dernier geste. Au retour des vestiaires, le Paris FC poussait pour revenir et Ikoné se signalait une première fois d’une volée puissante du gauche, détournée par Cresswell (48e). Sous pression, le TFC continuait de résister, notamment face aux accélérations d’un Moses Simon de plus en plus actif. Au fil des minutes, la pression francilienne se faisait de plus en plus ressentir mais les Violets ne lâchaient rien. Et leur abnégation allait payer.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Toulouse 23 16 +5 6 5 5 24 19 14 Paris FC 16 16 -8 4 4 8 21 29

Décisif ce soir, Sidibé intervenait encore avec autorité sur le plan défensif avant de lancer Ghobo en profondeur, qui s’offrait un doublé pour mettre à l’abri ses partenaires (0-3, 69e). Dans le dernier quart d’heure, le TFC n’avait plus qu’à contrôler les opérations pour valider un nouveau succès cette saison. Avec cette victoire (3-0), Toulouse se replace à la 7e position. De son côté, le Paris FC poursuit sa spirale négative et pointe désormais au 14e rang.