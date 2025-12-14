OM : Igor Paixao dévoile ses deux idoles

Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Igor Paixao a dévoilé l’identité de ses idoles brésiliennes. Outre Pelé, avec qui il avait pu prendre une photo par hasard lors d’un test à Santos durant son adolescence, le Marseillais a révélé qu’il était un grand fan de Neymar et de Ronaldinho, deux joueurs passés par le PSG.

«Je faisais une détection à Santos et Pelé signait des autographes pour les enfants, un pur hasard. J’étais si heureux, j’ai gardé cette photo chez moi. Mes idoles, ce sont Ronaldinho, que j’aime beaucoup et qui faisait de la magie avec le ballon. Et j’ai aussi Neymar comme référence. Oui, ils ont joué au PSG, mais j’aime surtout leur football», a souri l’attaquant brésilien, qui a par également réaffirmé son souhait de jouer pour la Selecao un jour.