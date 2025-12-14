Menu Rechercher
Commenter 23
Ligue 1

OM : Igor Paixao dévoile ses deux idoles

Par Jordan Pardon
1 min.
Igor Paixão à l'OM @Maxppp

Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Igor Paixao a dévoilé l’identité de ses idoles brésiliennes. Outre Pelé, avec qui il avait pu prendre une photo par hasard lors d’un test à Santos durant son adolescence, le Marseillais a révélé qu’il était un grand fan de Neymar et de Ronaldinho, deux joueurs passés par le PSG.

La suite après cette publicité

«Je faisais une détection à Santos et Pelé signait des autographes pour les enfants, un pur hasard. J’étais si heureux, j’ai gardé cette photo chez moi. Mes idoles, ce sont Ronaldinho, que j’aime beaucoup et qui faisait de la magie avec le ballon. Et j’ai aussi Neymar comme référence. Oui, ils ont joué au PSG, mais j’aime surtout leur football», a souri l’attaquant brésilien, qui a par également réaffirmé son souhait de jouer pour la Selecao un jour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille
Igor Paixão

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Igor Paixão Igor Paixão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier