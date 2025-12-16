PSG : un nouveau départ se précise

Il y a du mouvement au Paris Saint-Germain. Ce mardi, Le Parisien annonce un départ. Et pas n’importe lequel ! En effet, la publication française indique que Bafodé Diakhaby, qui occupe le rôle de responsable de la préformation, va s’en aller.

Cela faisait dix ans qu’il était éducateur chez les pensionnaires du Parc des Princes. L’homme de 36 ans pourrait traverser la Manche et rejoindre Liverpool, où il est apprécié. Pour le remplacer, le PSG aurait proposé une promotion en interne à Germain Borg. Ce dernier entraîne actuellement l’équipe U15. Il n’a pas encore accepté la proposition francilienne.