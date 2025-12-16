Flamengo : Filipe Luís refuse de comparer le Bayern et le PSG

À Doha, à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale face au PSG qui se jouera demain soir au stade d’Al Rayyan, Filipe Luís a souhaité recentrer le discours autour du présent et du défi immédiat qui attend Flamengo. L’entraîneur rubro-negro a balayé toute comparaison avec des rencontres passées, notamment face au Bayern ou à Chelsea en Coupe du monde des clubs l’été dernier, pour insister sur la singularité de cette finale et sur le respect de l’identité de jeu du club carioca. « On ne parle pas du match contre le Bayern. Chaque match est différent. On ne va pas jouer contre le Bayern, on va jouer contre le PSG, même si leur pressing est tout aussi intense. À l’époque, je croyais que notre objectif était de battre le Bayern, et ils étaient meilleurs que nous. Aujourd’hui, le plan est différent, mais sans renoncer à nos principes, à l’ADN de Flamengo. C’est un autre match, une autre histoire, et Luiz Araújo a raison sur un point essentiel : en finale, il faut commettre le moins d’erreurs possible. »

La suite après cette publicité

Dans la continuité, le technicien de Flamengo a pris de la hauteur sur les débats liés à l’expérience de son équipe dans les grandes compétitions, préférant souligner la qualité pure de son effectif. Revenant sur les critiques qui entouraient le club avant son sacre en Copa Libertadores, Filipe Luís a rappelé que les titres ne changent pas la valeur intrinsèque des joueurs. « Avant notre victoire en Libertadores, j’entendais souvent dire que notre équipe ne savait pas jouer en Libertadores, qu’elle était sans âme. Après notre victoire, est-ce que tout a changé ? Je ne pense pas à ça (l’expérience des grandes competitions, ndlr), je pense à la qualité de nos joueurs. »