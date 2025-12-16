Ousmane Dembélé remporte le trophée FIFA-The Best 2025 !

Qui pour succéder à Vinicius Junior, vainqueur du prix FIFA-The Best il y a un an, devant Rodri, lauréat du Ballon d’Or quelques semaines avant, et Jude Bellingham son coéquipier au Real Madrid ? Pour la 10e édition de cette cérémonie organisée par l’instance internationale pour concurrencer le Ballon d’Or, crée lui par France Football en 1956, difficile de ne pas y voir un doublon de la soirée organisée au Théâtre du Châtelet, qui a couronné Ousmane Dembélé devant Lamine Yamal.

La suite après cette publicité

Bis repetita, le Français a de nouveau battu son concurrent espagnol et Kylian Mbappé en étant sacré meilleur joueur de l’année 2025 grâce à sa saison exceptionnelle réalisée avec le PSG. Ses 35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres avec le club de la capitale ont fait mouche auprès des votants. Même si l’attaquant de 28 ans connaît une première partie d’exercice plus laborieuse dû à des blessures (3 buts et 3 passes décisives en 12 apparitions), il a tout de même reçu la prestigieuse récompense.

La suite après cette publicité

Dembélé encore devant Lamine Yamal

Il y avait pourtant une sacrée concurrence parmi les 11 joueurs nommés par l’organisation. Outre Lamine Yamal, Ousmane Dembélé devait faire face à ses coéquipiers du PSG comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha mais aussi son ami et ancien partenaire au PSG, Kylian Mbappé. Harry Kane (Bayern Munich) faisait également partie des prétendants, au même titre que Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC Barcelone), Raphinha (FC Barcelone) et Mohamed Salah (Liverpool).

Dembélé surfe toujours sur son cru exceptionnel de 2025 où il a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et surtout la Ligue des Champions, en plus d’avoir soulevé la Supercoupe d’Europe en août dernier lors de la reprise. Seule la Coupe du Monde des Clubs lui a échappé, battu par Chelsea en finale. Il aura l’occasion de se rattraper ce mercredi (18h) de la finale de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo.