The Best 2025 : la femme de Raphinha est folle de rage

Le onze type de l’année 2025 des prix FIFA-The Best fait déjà beaucoup parler. Et pour cause, certains gros noms ont été laissés de côté, à l’image de Kylian Mbappé et de Raphinha. Des absences remarquées, et la compagne du joueur brésilien du FC Barcelone s’est lâchée sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

« Ils ne se cachent même plus », « 62 G/A… mais il ne méritait pas d’être inclus dans le onze », « Injustice ! » ou « Raphinha est un joueur de basket ? », a-t-elle notamment écrit, visiblement furieuse que son mari ait été snobé…