Menu Rechercher
Commenter 24
Liga

The Best 2025 : la femme de Raphinha est folle de rage

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Raphinha, buteur avec le Barça @Maxppp

Le onze type de l’année 2025 des prix FIFA-The Best fait déjà beaucoup parler. Et pour cause, certains gros noms ont été laissés de côté, à l’image de Kylian Mbappé et de Raphinha. Des absences remarquées, et la compagne du joueur brésilien du FC Barcelone s’est lâchée sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité
The Touchline | 𝐓
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Raphinha’s wife posted FOUR Instagram stories as Raphinha wasn’t included in FIFA’s FIFPRO World XI:

• "They don’t even hide it anymore!"

• "62 G/A… But he didn’t deserve to be included in the XI."

• "INJUSTICE!"

• "Is Raphinha a Basketball player?!"
Voir sur X

« Ils ne se cachent même plus », « 62 G/A… mais il ne méritait pas d’être inclus dans le onze », « Injustice ! » ou « Raphinha est un joueur de basket ? », a-t-elle notamment écrit, visiblement furieuse que son mari ait été snobé…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Raphinha

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier