The Best 2025 : la femme de Raphinha est folle de rage
Le onze type de l’année 2025 des prix FIFA-The Best fait déjà beaucoup parler. Et pour cause, certains gros noms ont été laissés de côté, à l’image de Kylian Mbappé et de Raphinha. Des absences remarquées, et la compagne du joueur brésilien du FC Barcelone s’est lâchée sur les réseaux sociaux.
The Touchline | 𝐓 @TouchlineX – 19:20
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Raphinha’s wife posted FOUR Instagram stories as Raphinha wasn’t included in FIFA’s FIFPRO World XI:Voir sur X
• "They don’t even hide it anymore!"
• "62 G/A… But he didn’t deserve to be included in the XI."
• "INJUSTICE!"
• "Is Raphinha a Basketball player?!"
« Ils ne se cachent même plus », « 62 G/A… mais il ne méritait pas d’être inclus dans le onze », « Injustice ! » ou « Raphinha est un joueur de basket ? », a-t-elle notamment écrit, visiblement furieuse que son mari ait été snobé…
