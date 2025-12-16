FC Barcelone : Ter Stegen titulaire en Coupe du Roi !

C’est la grande surprise réservée par Hansi Flick ce soir. Pour ce 16e de finale de Coupe du Roi contre le Deportivo Guadalajara, l’entraîneur du FC Barcelone a choisi d’aligner Marc-André ter Stegen dans le but, plutôt que Wojciech Szczęsny, sur le banc. Il s’agit du premier match de la saison de l’Allemand, plus apparu sous la tunique blaugrana depuis la fin de la saison dernière, lorsqu’il revenait de blessure. Les relations se sont apaisées avec le club après la brouille estivale.

Probablement transféré ou prêté cet hiver pour gagner du temps de jeu en vue d’une sélection à la Coupe du Monde, Ter Stegen sera aligné avec une défense composée de droite à gauche de Marc Casado, Christensen, Eric Garcia et Jofre. Bernal et De Jong sont titulaires dans l’entrejeu. Lamine Yamal, Bardghji et Fermin seront chargés de l’animation offensive avec Rashford dans une position d’avant-centre.