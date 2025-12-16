Menu Rechercher
Commenter 5
Coupe du Roi

FC Barcelone : Ter Stegen titulaire en Coupe du Roi !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marc-André ter Stegen @Maxppp

C’est la grande surprise réservée par Hansi Flick ce soir. Pour ce 16e de finale de Coupe du Roi contre le Deportivo Guadalajara, l’entraîneur du FC Barcelone a choisi d’aligner Marc-André ter Stegen dans le but, plutôt que Wojciech Szczęsny, sur le banc. Il s’agit du premier match de la saison de l’Allemand, plus apparu sous la tunique blaugrana depuis la fin de la saison dernière, lorsqu’il revenait de blessure. Les relations se sont apaisées avec le club après la brouille estivale.

La suite après cette publicité

Probablement transféré ou prêté cet hiver pour gagner du temps de jeu en vue d’une sélection à la Coupe du Monde, Ter Stegen sera aligné avec une défense composée de droite à gauche de Marc Casado, Christensen, Eric Garcia et Jofre. Bernal et De Jong sont titulaires dans l’entrejeu. Lamine Yamal, Bardghji et Fermin seront chargés de l’animation offensive avec Rashford dans une position d’avant-centre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Barcelone
Marc-André ter Stegen

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Barcelone Logo Barcelone
Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier