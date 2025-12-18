Menu Rechercher
Commenter 10
UEFA Europa Conference League

C4 : Strasbourg fait plier Breidablik et termine premier de saison régulière !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Sebastian Nanasi @Maxppp
Strasbourg 3-1 Breidablik

Leader avant cette dernière journée de phase de championnat dans cette Ligue Europa Conférence, Strasbourg devait transformer l’essai à l’occasion de la réception de Breidablik, lequel pouvait encore accrocher les places de barragistes en cas de succès. Pas en grandes formes depuis quelques semaines, les hommes de Liam Rosenior ont à nouveau souffert ce soir à La Meinau mais ont réussi leur coup.

La suite après cette publicité

Classement général UEFA Europa Conference League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Strasbourg Strasbourg 16 6 +6 5 1 0 11 5
2 Logo Raków Raków 14 6 +7 4 2 0 9 2
3 Logo AEK AEK 13 6 +7 4 1 1 14 7
4 Logo Sparta Sparta 13 6 +7 4 1 1 10 3
5 Logo Vallecano Vallecano 13 6 +6 4 1 1 13 7
6 Logo Shakhtar Shakhtar 13 6 +5 4 1 1 10 5
7 Logo Mayence Mayence 13 6 +4 4 1 1 7 3
8 Logo AEK Larnaca AEK Larnaca 12 6 +6 3 3 0 7 1
Voir le classement complet

Malgré quelques frayeurs, notamment cette énorme frappe de Bjarnason sur la barre de Penders dans les arrêts de jeu (90e+1), le Racing s’est imposé 3-1. Nanasi a ouvert le score dès la 11e mais Gunnlaugsson a égalisé avant la pause (37e), compliquant la tâche des Alsaciens. Il a fallu un but de Godo en fin de match (80e) et un dernier contre conclu par Enciso (90e+4) pour terminer le travail. La fête est belle pour Strasbourg, premier de saison régulière sans perdre un match et qui se présentera au printemps avec beaucoup d’ambition.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League
Breidablik
Strasbourg

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
Breidablik Logo Breidablik
Strasbourg Logo Strasbourg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier