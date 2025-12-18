C4 : Strasbourg fait plier Breidablik et termine premier de saison régulière !

Leader avant cette dernière journée de phase de championnat dans cette Ligue Europa Conférence, Strasbourg devait transformer l’essai à l’occasion de la réception de Breidablik, lequel pouvait encore accrocher les places de barragistes en cas de succès. Pas en grandes formes depuis quelques semaines, les hommes de Liam Rosenior ont à nouveau souffert ce soir à La Meinau mais ont réussi leur coup.

Malgré quelques frayeurs, notamment cette énorme frappe de Bjarnason sur la barre de Penders dans les arrêts de jeu (90e+1), le Racing s’est imposé 3-1. Nanasi a ouvert le score dès la 11e mais Gunnlaugsson a égalisé avant la pause (37e), compliquant la tâche des Alsaciens. Il a fallu un but de Godo en fin de match (80e) et un dernier contre conclu par Enciso (90e+4) pour terminer le travail. La fête est belle pour Strasbourg, premier de saison régulière sans perdre un match et qui se présentera au printemps avec beaucoup d’ambition.