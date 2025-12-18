6e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 18 décembre 2025
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Breidablik. Ce match aura lieu le jeudi 18 décembre 2025 à 21:00.
Arbitres
Ondřej Berkaarbitre principal
0
3.3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Breidablik en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
Où voir le match Strasbourg Breidablik en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Breidablik ?
Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Penders, B. Chilwell, A. Omobamidele, L. Høgsberg, M. Godo, M. Amougou, S. El Mourabet, S. Amo-Ameyaw, S. Nanasi, R. Nzingoula, J. Panichelli.
Breidablik : de son côté, l'équipe dirigée par Ó. Skúlason évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : A. Einarsson, K. Jónsson, V. Margeirsson, D. Muminović, A. Yeoman, V. Einarsson, H. Gunnlaugsson, A. Jónsson, D. Ingvarsson, Á. Þorsteinsson, Ó. Ómarsson.
Qui arbitre le match Strasbourg Breidablik ?
Ondřej Berka est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Strasbourg Breidablik ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Breidablik ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.