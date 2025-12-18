Menu Rechercher
UEFA Europa Conference League 2025/2026 6e journée
Strasbourg
0 - 0
7'
Breidablik
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Classement live 1 Strasbourg 14 27 Breidablik 6
Possession 77% Strasbourg Breidablik
Tirs 1 0 0 1 0 0
Compositions Strasbourg 3-4-2-1 Breidablik 4-3-3
Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Karl-Johan Johnsson Karl-Johan Johnsson Blessure à la main Mamadou Sarr Mamadou Sarr Blessure à la cheville Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure à la cuisse Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet

Match Strasbourg - Breidablik en direct commenté

6e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 18 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Breidablik (UEFA Europa Conference League, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Breidablik. Ce match aura lieu le jeudi 18 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Breidablik.

Arbitres

Ondřej Berka arbitre principal
0
3.3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Ivo Nádvorník arbitre assistant
Matěj Vlček arbitre assistant
Ondřej Pechanec quatrième arbitre
Jana Adámková arbitre VAR
Tomáš Kocourek arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18337
  • Affluence maximum : 30017
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 18 décembre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 6
Diffusion CANAL+ FOOT
Code RCSA-BRE
Zone Europe
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Breidablik
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Breidablik en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Strasbourg Breidablik en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Breidablik ?

Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Penders, B. Chilwell, A. Omobamidele, L. Høgsberg, M. Godo, M. Amougou, S. El Mourabet, S. Amo-Ameyaw, S. Nanasi, R. Nzingoula, J. Panichelli.

Breidablik : de son côté, l'équipe dirigée par Ó. Skúlason évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : A. Einarsson, K. Jónsson, V. Margeirsson, D. Muminović, A. Yeoman, V. Einarsson, H. Gunnlaugsson, A. Jónsson, D. Ingvarsson, Á. Þorsteinsson, Ó. Ómarsson.

Qui arbitre le match Strasbourg Breidablik ?

Ondřej Berka est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Breidablik ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Breidablik ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

