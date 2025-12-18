Ligue Europa Conférence : Strasbourg affiche ses énormes ambitions

Il y avait des sourires au coup de sifflet final. Strasbourg est venu à bout de Breidablik (3-1), non sans mal. La Meinau pouvait exulter car son équipe termine première de la phase de championnat de Ligue Europa Conférence avec 5 victoires et un nul. Pour les clubs français dont l’histoire européenne n’est pas si riche que cela, c’est tout de même à souligner, à défaut d’ajouter une ligne au palmarès. Car c’est bien cela qui vient chercher le Racing dans cette compétition : la victoire finale.

«C’est incroyable, merci à Dieu, aux supporters et à l’entraîneur. On a bien joué même si ça n’a pas été facile. On finit premier, je suis très content», réagit Martial Godo après la rencontre au micro de Canal+. Le premier buteur de la soirée a également affiché les très hautes ambitions alsaciennes pour la suite. «Ce n’est pas un message, c’est juste normal quand tu travailles dur. Il faut continuer maintenant. L’objectif en Europe, c’est de gagner», assure l’attaquant ivoirien.

Strasbourg en veut plus

«On a fait de bons débuts jusqu’à présent. On a fini premiers, ce qui était notre objectif», confirme Diego Moreira sur la chaîne cryptée. Ce discours, on a déjà pu l’entendre cet été, notamment après le barrage contre Brondby où le Racing a dû chercher sa qualification (victoire 3-2) loin d’être acquise après le nul 0-0 à domicile à l’aller. «Je suis fier de ça, nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition. Elle n’est pas simple. Je suis content de mes joueurs, de la 1ère à la dernière minute. J’ai adoré notre football. On a créé beaucoup d’occasions, on a eu d’excellentes séquences de jeu, et je suis heureux de notre première place», abonde Liam Rosenior. L’ambition se confirme après cette première phase de cette C4 où le club français a tout de même battu Crystal Palace (2-1, le 27 novembre dernier), l’autre gros morceau de la compétition.

Il ne faut évidemment pas crier victoire trop tôt car il reste des clients. Outre les Eagles, qui devront passer par les barrages, le Shakhtar Donetsk, Samsunspor, le Rayo Vallecano ou encore Mayence seront de sérieux outsiders. Strasbourg n’affrontera pas tout de suite l’un de ces adversaires cités. Le règlement de cette Ligue Europa Conférence leur promet un choc en 8e de finale en mars contre le vainqueur du barrage entre la Fiorentina et Rijeka ou entre Jagiellonia et Omonia. C’est le passage obligé avant de viser la Red Bull Arena de Leipzig, lieu de la finale le 27 mai prochain.