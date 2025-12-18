C4 : le classement complet après la 6e et dernière journée

S’il n’y avait pas de Ligue des Champions ni de Ligue Europa cette semaine, on avait de la Ligue Conference, avec la sixième et dernière journée de la phase de ligue de la compétition. Strasbourg, leader au coup d’envoi de la journée, a galéré ce soir mais a finalement pris le meilleur sur Breidablik (3-1), terminant donc à la première place du classement.

Rakow, qui s’est imposé 1-0 à Omonia, termine à la deuxième position, avec le Sparta Prague à la troisième marche. Le top 8 de la troisième compétition européenne, dont le classement complet est disponible ici, est complété par le Rayo Vallecano, le Shakhtar, Mayence, Larnaca et l’AEK Athènes, qualifié grâce à deux buts dans le temps additionnel, alors que Crystal Palace loupe le coche et termine dixième. On peut dire que le RCSA a bien représenté le foot français dans cette compétition !