UEFA Europa Conference League

C4 : le classement complet après la 6e et dernière journée

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Joaquín Panichelli et Valentín Barco avec Strasbourg @Maxppp

S’il n’y avait pas de Ligue des Champions ni de Ligue Europa cette semaine, on avait de la Ligue Conference, avec la sixième et dernière journée de la phase de ligue de la compétition. Strasbourg, leader au coup d’envoi de la journée, a galéré ce soir mais a finalement pris le meilleur sur Breidablik (3-1), terminant donc à la première place du classement.

Classement général UEFA Europa Conference League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Strasbourg Strasbourg 16 6 +6 5 1 0 11 5
2 Logo Raków Raków 14 6 +7 4 2 0 9 2
3 Logo AEK AEK 13 6 +7 4 1 1 14 7
4 Logo Sparta Sparta 13 6 +7 4 1 1 10 3
5 Logo Vallecano Vallecano 13 6 +6 4 1 1 13 7
6 Logo Shakhtar Shakhtar 13 6 +5 4 1 1 10 5
7 Logo Mayence Mayence 13 6 +4 4 1 1 7 3
8 Logo AEK Larnaca AEK Larnaca 12 6 +6 3 3 0 7 1
9 Logo Lausanne Lausanne 11 6 +3 3 2 1 6 3
10 Logo Crystal Palace Crystal Palace 10 6 +5 3 1 2 11 6
11 Logo Lech Poznan Lech Poznan 10 6 +4 3 1 2 12 8
12 Logo Samsunspor Samsunspor 10 6 +4 3 1 2 10 6
13 Logo Celje Celje 10 6 +1 3 1 2 8 7
14 Logo AZ AZ 10 6 0 3 1 2 7 7
15 Logo Fiorentina Fiorentina 9 6 +3 3 0 3 8 5
16 Logo Rijeka Rijeka 9 6 +3 2 3 1 5 2
17 Logo Jagiellonia Jagiellonia 9 6 +1 2 3 1 5 4
18 Logo Omónia Nicosie Omónia Nicosie 8 6 +1 2 2 2 5 4
19 Logo Noah Noah 8 6 -1 2 2 2 6 7
20 Logo Drita Drita 8 6 -4 2 2 2 4 8
21 Logo KuPS KuPS 7 6 +1 1 4 1 6 5
22 Logo Shkendija Shkendija 7 6 -1 2 1 3 4 5
23 Logo Zrinjski Zrinjski 7 6 -2 2 1 3 8 10
24 Logo Sigma Sigma 7 6 -2 2 1 3 7 9
25 Logo U Craiova U Craiova 7 6 -2 2 1 3 6 8
26 Logo Lincoln Lincoln 7 6 -8 2 1 3 7 15
27 Logo Dynamo Kiev Dynamo Kiev 6 6 0 2 0 4 9 9
28 Logo Legia Legia 6 6 0 2 0 4 8 8
29 Logo Slovan Slovan 6 6 -4 2 0 4 5 9
30 Logo Breidablik Breidablik 5 6 -5 1 2 3 6 11
31 Logo Shamrock Shamrock 4 6 -6 1 1 4 7 13
32 Logo Häcken Häcken 3 6 -3 0 3 3 5 8
33 Logo Hamrun Hamrun 3 6 -7 1 0 5 4 11
34 Logo Shelbourne Shelbourne 2 6 -7 0 2 4 0 7
35 Logo Aberdeen Aberdeen 2 6 -11 0 2 4 3 14
36 Logo Rapid Rapid 1 6 -11 0 1 5 3 14
Rakow, qui s’est imposé 1-0 à Omonia, termine à la deuxième position, avec le Sparta Prague à la troisième marche. Le top 8 de la troisième compétition européenne, dont le classement complet est disponible ici, est complété par le Rayo Vallecano, le Shakhtar, Mayence, Larnaca et l’AEK Athènes, qualifié grâce à deux buts dans le temps additionnel, alors que Crystal Palace loupe le coche et termine dixième. On peut dire que le RCSA a bien représenté le foot français dans cette compétition !

