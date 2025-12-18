Une légende marocaine déplore le choix de Lamine Yamal

Mustapha Hadji, légende du football marocain et ancien international ayant disputé 63 matchs avec les Lions de l’Atlas, n’a pas caché sa déception face au choix de Lamine Yamal. Dans une interview accordée à Al Arabiya Sports, Hadji a estimé que l’attaquant du Barça avait commis une erreur en optant pour l’Espagne plutôt que pour le Maroc : « même s’il joue pour l’Espagne, l’affection que les Espagnols lui porteront ne sera jamais la même que celle des Marocains. C’est donc dommage qu’il n’ait pas choisi le Maroc, car les choses auraient été différentes. J’aurais aimé qu’il joue pour le Maroc. Il sera toujours Marocain, même s’il joue pour l’Espagne. »

De son côté, Lamine Yamal a expliqué les raisons de sa décision dans une interview il y a plusieurs semaines, affirmant avoir toujours rêvé de jouer au plus haut niveau européen et de participer à un Championnat d’Europe : « oui, l’idée de jouer pour le Maroc me trottait dans la tête. Le Maroc venait d’atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde, mais au moment de prendre ma décision, je n’ai pas hésité. Malgré toute mon affection et tout mon respect pour le Maroc, j’ai toujours rêvé de jouer un Championnat d’Europe, de jouer ici, en Europe. À Barcelone, je voulais remporter un Championnat d’Europe, ce que, Dieu merci, j’ai déjà réalisé, et maintenant je veux jouer une Coupe du Monde avec une chance de la gagner. J’aurai toujours de l’affection pour le Maroc. » Le message des Marocains est passé, mais Lamine Yamal a toujours voulu performer en Europe.