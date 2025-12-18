OL : Paulo Fonseca dévoile le joueur qui l’a surpris
Dans un long entretien publié sur la chaîne Youtube de l’OL, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca s’est exprimé sur bon nombre de sujets d’actualité de son club. S’il a évoqué le mercato, expliquant attendre des arrivées, en attaque notamment, il a aussi dévoilé le nom du joueur qui l’a le plus surpris pour l’instant.
« Si je regarde les joueurs, ils ont tous progressé. Mais peut-être que la principale surprise pour moi, c’est Afonso Moreira, parce qu’il joue dans une autre réalité maintenant, au Sporting il n’a joué qu’en réserve. Il prend ses responsabilités, il a beaucoup progressé. Je ne m’attendais pas à ce niveau quand on a commencé. Il a une très forte mentalité », a lancé l’entraîneur rhodanien. Le principal concerné appréciera !
