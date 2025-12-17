CAN 2025, RD Congo : Gaël Kakuta rappelé

Présente dans le groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, en compagnie du Bénin, du Botswana et du Sénégal, la RD Congo va devoir se passer des services du milieu offensif d’Anderlecht, Mario Stroeykens (21 ans). Ce dernier a été remplacé par Gaël Kakuta (Sakaryaspor).

« En raison d’une blessure contractée avec son club lors de son dernier match, le joueur Mario Stroeykens ne pourra malheureusement pas participer à la CAN 2025. Le staff technique a décidé de rappeler Gaël Kakuta », indique la fédération congolaise (Fecofa) sur ses réseaux officiels.