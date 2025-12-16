CAN 2025 : Vincent Kompany a choisi son favori

Ce dimanche, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 va débuter du côté du Maroc. Les Lions de l’Atlas recevront ainsi les Comores pour lancer la compétition avec un premier match qui s’annonce déjà très excitant. Égypte, Côte d’Ivoire, Sénégal, Nigéria, Tunisie, Mali, Cameroun ou encore Algérie, la concurrence s’annonce forte pour aller décrocher le sacre final.

Entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany a lui opté pour une autre équipe comme il l’a confié en conférence de presse : « j’aimerais que la RD Congo remporte cette CAN. » Fils de Pierre Kompany, qui est Congolais et a fui le pays en 1975, Vincent Kompany se range ainsi derrière son pays d’origine pour cette compétition. Prétendant au trophée, la RD Congo a remporté la CAN en 1968 et 1974.