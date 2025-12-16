Menu Rechercher
Commenter 4
CAN

CAN 2025 : Vincent Kompany a choisi son favori

Par Aurélien Macedo
1 min.
Vincent Kompany @Maxppp

Ce dimanche, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 va débuter du côté du Maroc. Les Lions de l’Atlas recevront ainsi les Comores pour lancer la compétition avec un premier match qui s’annonce déjà très excitant. Égypte, Côte d’Ivoire, Sénégal, Nigéria, Tunisie, Mali, Cameroun ou encore Algérie, la concurrence s’annonce forte pour aller décrocher le sacre final.

La suite après cette publicité

Entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany a lui opté pour une autre équipe comme il l’a confié en conférence de presse : « j’aimerais que la RD Congo remporte cette CAN. » Fils de Pierre Kompany, qui est Congolais et a fui le pays en 1975, Vincent Kompany se range ainsi derrière son pays d’origine pour cette compétition. Prétendant au trophée, la RD Congo a remporté la CAN en 1968 et 1974.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Rép. Dém. Congo
Bayern Munich
Vincent Kompany

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Rép. Dém. Congo Flag République Démocrate du Congo
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Vincent Kompany Vincent Kompany
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier