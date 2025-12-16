Sénégal : Assane Diao forfait pour la CAN 2025

Coup dur pour Assane Diao. L’ailier gauche de 20 ans sera forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal en raison d’« une blessure musculaire aux ischio-jambiers de grade 2 », contractée lors de la défaite de Como contre la Roma lundi soir (0-1). Selon wiwsport, l’attaquant sera indisponible entre six et huit semaines et manquera donc toute la compétition, finale incluse le 18 janvier.

Une lourde désillusion pour le joueur, qui avait choisi le Sénégal en mars 2025 et espérait participer à son premier grand tournoi international. Cette absence s’ajoute à celle d’Ilay Camara, latéral droit d’Anderlecht, qui souffre du même type de blessure. Le sélectionneur Pape Thiaw, qui a convoqué un groupe de 28 joueurs plus cinq réservistes, devra donc puiser dans ses ressources pour pallier ces forfaits et ajuster son effectif en conséquence.