League Cup

League Cup : Chelsea vient à bout de Cardiff et rejoint le dernier carré

Par Maxime Barbaud
1 min.
Alejandro Garnacho avec Chelsea @Maxppp
Cardiff 1-3 Chelsea

On connaît le nom du premier demi-finaliste de cette League Cup. En déplacement sur la pelouse de Cardiff, Chelsea a battu le club gallois non sans mal sur le score de 3-1. Un doublé de Garnacho (57e, 90e+3) a porté les Blues dans cette rencontre.

L’égalisation de Turnbull (76e) a contraint les Londoniens à redonner un coup de collier sur la fin, concrétisé par le but de Neto (82e), qui a redonné un avantage définitif. Demain dans les autres quarts de finale, Manchester City reçoit Brentford, alors que Newcastle, le tenant du titre, accueille Fulham. Enfin, la semaine prochaine, Crystal Palace se rendra sur le terrain d’Arsenal.

League Cup
Chelsea
Cardiff

