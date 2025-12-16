PSG : grosse décision prise avec Ibrahim Mbaye

Du haut de ses 17 ans, Ibrahim Mbaye est une des sensations du moment à Paris. Il sort d’un gros match à Metz, et il va rejoindre son pays, le Sénégal, à la CAN, où les Lions de la Teranga peuvent espérer un gros parcours. Et RMC Sport vient de dévoiler une grosse information à son sujet.

Effectivement, il a été automatiquement prolongé jusqu’en 2028. Une option dans son premier contrat pro intégrait une année supplémentaire de contrat, qui pouvait être levée à tout moment. Et cette option vient d’être activée. Signe que le club de la capitale fait une énorme confiance à son joueur, qui pourrait avoir du temps de jeu mercredi à l’occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo.