Maroc : Manchester United saisit la FIFA pour Noussair Mazraoui

Le sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre. Il y a quelques semaines la FIFA a annoncé qu’elle avait fixé la date de libération des joueurs pour la CAN au 14 décembre. Une décision polémique alors que les sélectionneurs espéraient le 8 décembre, histoire d’avant le temps de préparer la compétition continentale qui débutera le 21 décembre prochain.

Mais même comme ça, les clubs essayent encore de garder certains joueurs. C’est notamment le cas de la Roma et de Manchester United qui avaient joué ce lundi soir. Et le Maroc, notamment, avait été catégorique, empêchant la Roma de convoquer Neil El Aynaoui, le Bétis de faire jouer Abde Ez et United de faire jouer Mazraoui. Le club anglais qui a pu conserver Mbeumo et Amad Diallo n’a pas digéré de perdre son latéral marocain. Selon The Sun, Manchester United a saisi la FIFA pour demander des explications, surtout que son match contre Bournemouth (4-4) avait été décalé avant l’annonce de la FIFA. Une situation qui fait grincer des dents au club…