L’Angleterre ne sait plus quoi penser de Manchester United !

Ce lundi, la rencontre de Premier League a tenu toutes ses promesses. Auteur d’une première partie de saison intéressante, Manchester United recevait l’accrocheuse équipe de Bournemouth. Et après un match spectaculaire à huit buts, les deux équipes se sont quittées dos à dos (4-4) et ont partagé les points. Un nul qui permet à United d’enchaîner avec un quatrième match sans défaite en championnat, mais qui fait stagner des Red Devils à la sixième place du classement alors qu’un succès leur aurait permis de revenir à hauteur de Chelsea, quatrième.

La suite après cette publicité

Menant trois fois dans la rencontre, United n’a pas su tenir le score en encaissant quatre buts face à ses supporters. Pire encore, le dernier but des Cherries d’Eli Junior Kroupi est venu d’une erreur de relance de l’arrière-garde mancunienne. Des erreurs permanentes qui privent United de viser plus haut. Après la rencontre, Ruben Amorim est revenu sur ce choc de qualité et a laissé filtrer quelques regrets : «ce fut un match divertissant pour tous les spectateurs à domicile. Les gens apprécient de voir jouer Manchester United cette saison, mais nous devons concilier les deux aspects. Si vous comprenez un peu, si vous suivez le club comme j’ai suivi la Premier League pendant si longtemps, vous avez le devoir non seulement de gagner les matchs, mais aussi de jouer d’une manière qui soit importante pour les fans. Ils veulent désespérément gagner, mais aussi être inspirés. Aujourd’hui, c’était inspirant, mais il y a aussi un sentiment de frustration de ne pas avoir gagné.»

La suite après cette publicité

La presse anglaise mi-figue mi-raisin sur Manchester United

Outre cette analyse à chaud, la presse anglaise est indécise au sujet de Manchester United. Malgré un allant offensif salué par les tabloïds, ces derniers s’interrogent sérieusement sur les errements défensifs des pensionnaires d’Old Trafford. La BBC parle de retour en arrière pour Manchester United. Un flashback qui illustre à la fois l’allant offensif de la grande époque, mais aussi les erreurs défensives des saisons passées plus médiocres. Le Mirror parle de buts et d’erreurs à gogo pour les Red Devils. Et même si la plupart des publications spécialisées d’outre-Manche critiquent quand même la prestation défensive décevante des Mancuniens, les anciennes légendes du football anglais sont beaucoup plus cordiales avec United. En effet, dans son podcast, Gary Neville, légende du club anglais, a encensé la prestation de son club fétiche :

«Je peux parfaitement accepter cela en termes de performance et de niveau, car ils ont joué avec une réelle intention, en faisant circuler le ballon vers l’avant, et toujours à pleine vitesse. Si vous êtes un enfant qui vient voir United – mes deux filles sont venues ce soir et elles seront ravies en rentrant. Elles seront déçues que United n’ait pas gagné, mais elles auront vu un super match de football et c’est pour ça qu’on vient à Old Trafford.» Une analyse partagée par Jamie Carragher qui a expliqué qu’il s’agissait du meilleur match de la saison en Premier League et qu’il avait adoré la prestation d’un Manchester United "brillant" selon ses propres mots. Vous l’aurez compris, Manchester United semble être sur la bonne voie depuis le début de saison, mais il faudra décidément gommer ses failles défensives pour progresser.