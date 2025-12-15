Premier League : Manchester United accroché par Bournemouth dans un match complètement fou

En meilleure forme ces dernières semaines, Ruben Amorim et ses hommes devaient confirmer contre Bournemouth, ce lundi soir. Car un succès à Old Trafford permettrait à Manchester United de remonter au cinquième rang après un début de saison bien compliqué. Pour l’occasion, Yoro était de retour dans le onze, aux côtés de Casemiro et Fernandes. Devant, Cunha était soutenu par Mbeumo et Mount pour aller percer la défense des Cherries, sur une très mauvaise série, avec cinq matches de suite sans gagner.

La partie démarrait très fort d’entrée, avec une ouverture du score signée Diallo. L’attaquant des Red Devils avait bien suivi la tête de Cunha repoussée par Petrovic et pouvait ouvrir le score (1-0, 13e). Les Red Devils étaient bien lancés et poussaient pour faire le break dans la foulée, mais Cunha manquait de peu le cadre (19e). Alors que Mbeumo voyait sa sublime reprise acrobatique passer tout juste au-dessus de la transversale de Petrovic (36e). Un manque de réalisme que les Mancuniens ont payé cher, puisqu’après une perte de balle, Semenyo lâchait une belle frappe croisée pour égaliser (1-1, 40e). Mais juste avant la pause, Casemiro plaçait une tête piquée au second poteau pour redonner l’avantage à MU sur l’ultime corner de la première mi-temps (2-1, 45e+3).

Une seconde période dingue

Une première période mouvementée, mais la seconde période a été encore plus intense. Car Evanilson refroidissait Old Trafford seulement 40 secondes après le coup d’envoi en étant parfaitement lancé à la limite du hors-jeu (2-2, 46e). Et quelques instants plus tard, un joli coup franc de Tavernier venait encore plus glacer le public mancunien (3-2, 52e). Ce qui a réveillé les Red Devils, plus menaçants après avoir été menés au score. Il fallait alors un sublime coup franc de Fernandes pour permettre aux locaux d’aller chercher l’égalisation (3-3, 77e).

Et même mieux, puisqu’une contre-attaque mal négociée par la défense des Cherries offrait à Cunha la balle de match, pour faire exulter Old Trafford (4-3, 79e). Mais évidemment, ce match fou n’allait pas s’arrêter là. Après une erreur de relance mancunienne, Kroupi était servi dans un tout petit espace et pouvait égaliser d’un beau plat du pied (4-4, 84e). Un match dingue, marqué par une dernière parade folle de Lammens devant Brooks (90e+6), mais le résultat privera Manchester United d’une cinquième place de Premier League avant d’aller à Aston Villa. Bournemouth évite une nouvelle défaite et remonte au 13e rang avant d’aller à Burnley.