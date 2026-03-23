Le PSG se lance sur un transfert à 100 M€

Véritable machine à gagner lors de la saison 2025-26, le Paris Saint-Germain n’a pas totalement chamboulé son effectif. Le changement le plus notable a été le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City et l’arrivée de Lucas Chevalier, qui a perdu sa place de numéro un au fil des mois. Cet été 2026, les pensionnaires du Parc des Princes risquent d’apporter quelques retouches à leur effectif. Il y a quelques jours, la presse italienne a évoqué un possible troc avec la Juventus pour Randal Kolo Muani et Jonathan David. Une rumeur qui paraît farfelue.

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Ce lundi, une autre information est parue concernant le prochain marché des transferts du club de la capitale. Et cette fois-ci, elle vient d’un média un peu plus sérieux. Ainsi, la publication brésilienne, RTI Esporte, rapporte que le Paris Saint-Germain craque pour Rayan. Âgé de 19 ans, cet attaquant fait le bonheur de Bournemouth. Club qu’il a rejoint le 27 janvier dernier après avoir explosé du côté de Vasco da Gama. Acheté 28,5 M€, le jeune talent auriverde a été choisi afin de compenser la perte d’Antoine Semenyo, parti du côté de Manchester City.

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Le PSG a de la concurrence pour Rayan

Et on peut dire que la cellule de recrutement des Cherries a de nouveau très bien travaillé. Depuis son arrivée en Angleterre, le natif de Rio de Janeiro compte huit apparitions avec sa nouvelle équipe. Il a marqué deux buts et délivré une passe décisive. Son intelligence et sa vision de jeu ou encore sa vitesse et son efficacité ont rapidement séduit les médias et les amoureux de football outre-Manche. Mais pas uniquement. Il a surtout tapé dans l’œil de plusieurs écuries déjà prêtes à jouer des coudes pour s’attacher ses services. Le PSG en fait donc partie. Mais l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n’est pas la seule sur le coup.

RTI Esporte assure que le Real Madrid, Manchester United ainsi qu’Arsenal suivent de très près la situation de Rayan. Un joueur sous contrat jusqu’en juin 2031 et dont la clause libératoire est fixée à 100 M€. Un montant élevé pour celui dont la valeur marchande est estimée à 40 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Le média brésilien ajoute que Bournemouth, qui n’était pas forcément ouvert à son départ, n’est plus aussi fermé. Un transfert d’envergure ferait changer d’avis la direction des Cherries, qui peut déjà se frotter les mains avec le joueur qui vient d’être sélectionné avec le Brésil par Carlo Ancelotti. Cette belle année 2026 pourrait donc se poursuivre avec une participation au Mondial et pourquoi pas un transfert XXL.