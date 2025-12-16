MU : Bruno Fernandes se lâche sur son départ avorté pour l’Arabie saoudite

Ce lundi soir, Manchester United a livré un match intéressant, mais n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 4-4 contre Bournemouth. Précieux cette saison comme depuis son arrivée à l’hiver 2020 chez les Red Devils, Bruno Fernandes (31 ans) réalise encore une fois un exercice plein. Avec 5 buts et 7 passes décisives en 16 matches, il s’affirme une nouvelle fois comme le patron de l’équipe. Pourtant, il aurait pu ne pas en faire partie puisque cet été les clubs saoudiens ont tenté leur chance avec Al-Hilal et Al-Ittihad.

Dans l’émission Soltinhos pelo Mundo sur Channel 11, il est revenu sur son été agité et regrette que ses dirigeants soient ouverts à son départ alors qu’il a toujours voulu rester : «j’aurais pu partir comme beaucoup et dire : "Je veux partir, je ne veux plus m’entraîner, je veux juste empocher 20 ou 30 millions pour qu’ils me paient davantage ailleurs". Mais je ne l’ai jamais fait. Je ne me suis jamais senti en position de le faire, car j’avais le sentiment que mon attachement et mon affection pour le club étaient intacts. Mais il arrive un moment où, pour eux, l’argent prime sur tout. Le club voulait que je parte, j’en suis convaincu. Je l’ai dit aux dirigeants, mais je pense qu’ils n’ont pas eu le courage de prendre cette décision, car l’entraîneur me voulait. Si j’avais dit que je voulais partir, ils m’auraient laissé partir.»