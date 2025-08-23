Al-Ittihad se jette sur Bruno Fernandes !

Depuis plusieurs saisons, l’Arabie saoudite est devenue une destination attrayante pour de nombreux joueurs. Même si l’Europe représente toujours le haut du panier pour évoluer au très haut niveau, le pays du Golfe est devenu une alternative plus que crédible pour poursuivre sa carrière. Et alors que la Saudi Pro League était privilégiée par de grands joueurs trentenaires ou en fin de carrière, l’Arabie saoudite attire désormais de nombreux joueurs dans la fleur de l’âge ou encore jeunes.

Un virage pris par les dirigeants saoudiens qui aspirent à faire de leur championnat l’un des plus attrayants du monde. Ainsi, cet été, plusieurs jeunes joueurs talentueux ont posé leurs valises en Arabie saoudite comme João Félix, Saimon Bouabré ou encore Nathan Zézé. Ce samedi, la presse portugaise explique même qu’Al-Ittihad, l’équipe de Karim Benzema, aurait des vues sur Rodrigo Mora. Considéré comme l’un des plus grands talents du Vieux Continent après ses débuts avec le FC Porto la saison passée, le milieu offensif de 18 ans aurait même donné son accord pour rejoindre le champion d’Arabie saoudite en titre.

Bruno Fernandes est d’accord pour rejoindre l’Arabie saoudite

Pour autant, ce n’est pas le seul milieu offensif portugais de grand talent qu’observe le club de Djeddah. En effet, à en croire les dernières informations du Sun, Bruno Fernandes est également dans la short-list du club saoudien. Arrivé à United en 2020, le milieu offensif portugais s’est avéré être l’un des meilleurs joueurs de Premier League et a souvent été le seul joueur à rayonner dans un effectif mancunien souvent aux abois ces dernières saisons.

Âgé de 30 ans et sous contrat jusqu’en 2027 avec United, le capitaine des Red Devils pourrait être très tenté à l’idée d’aller réaliser un autre challenge ailleurs. En ce sens, le média anglais explique que les premières discussions entre le joueur et le club saoudien sont très positives. Ainsi, Bruno Fernandes aurait donné son feu vert pour rejoindre Al-Ittihad dans les derniers jours du mercato estival. Cela serait forcément un énorme coup dur pour Manchester United qui repose énormément sur Bruno Fernandes dans son animation de jeu. Un contrat de 38 millions d’euros par an aurait même été demandé par le joueur et ses représentants pour rejoindre le Golfe.