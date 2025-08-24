Menu Rechercher
LOSC : Bruno Genesio donne des nouvelles d’Edon Zhegrova

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Edon Zhegrova @Maxppp

Cet été, le feuilleton Edon Zhegrova est brûlant. Pressenti sur le départ à un an de la fin de son contrat au LOSC, nous vous avions révélé il y a quelques semaines que l’OM souhaitait l’enrôler. Finalement, l’ailier kosovar est toujours à Lille et était même présent dans le groupe nordiste ce dimanche pour affronter l’AS Monaco.

Interrogé après la rencontre, Bruno Genesio a donné des nouvelles de son joueur : «il est là, il est là (rires). On verra s’il est là jusqu’au bout. Edon a besoin de temps, il n’a pas joué depuis très longtemps. En plus, il a eu une petite fatigue musuculaire qui s’est réactivée dans l’après-midi. Je n’ai pas pris de risques.»

