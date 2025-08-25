Mercato Nice : coup de théâtre pour Jonathan Clauss !

Cinq ans après avoir quitté l’Arminia Bielefeld pour rentrer en France (à Lens), Jonathan Clauss semblait parti pour retourner en Allemagne. Comme nous vous l’avions révélé, le défenseur de 32 ans avait des velléités de départ et disposait d’une belle piste pour rebondir : le Bayer Leverkusen. Les Allemands cherchent toujours à étoffer un poste délaissé par Jeremie Frimpong (vendu à Liverpool) et ils avaient quasiment trouvé un accord avec Clauss.

Bien décidé à quitter le Gym, un an seulement après son arrivée (3 buts, 10 passes décisives la saison dernière en Ligue 1), l’ancien Marseillais n’était d’ailleurs pas aux entraînements dernièrement. Son entraîneur, Franck Haise, avait également confirmé que son latéral avait la tête ailleurs, même si l’homme fort des Aiglons avait précisé par la formation azuréenne ne comptait pas se séparer du natif de Strasbourg.

Nice trop gourmand

«Il a une volonté de partir parce qu’il y a une belle offre d’un gros club. Ça peut s’entendre. Ça fait quelques semaines déjà, ça explique aussi certaines de ses performances récentes. Le club a la volonté de le conserver, s’il doit y avoir un départ, ce sera dans des conditions qui respecteront les trois parties. On veut le garder, il le sait. Retenir un joueur qui n’a pas envie de rester, c’est particulier. Il sera peut-être là le 2 septembre, on ne sait pas. On verra.» Et ce soir, on a surtout vu Kicker annoncer que le transfert de Clauss au Bayer avait capoté.

Le média allemand indique que l’absence du Français pour le match contre Auxerre aurait pu être interprétée comme un signe annonçant son départ, mais en réalité, il n’en est rien. Le média affirme que le Bayer Leverkusen a mis fin aux négociations, car le Gym aurait réclamé une indemnité de transfert jugée « excessive » pour un joueur de 32 ans à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Le vice-champion d’Allemagne en titre est donc parti en quête d’un nouveau latéral. De son côté, Nice conserve son défenseur, même si ce dernier risque de ne pas revenir à l’entraînement avec le sourire…