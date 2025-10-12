Bayern : le remplaçant de Dayot Upamecano identifié

Alors que l’avenir de Dayot Upamecano au Bayern Munich n’est pas encore assuré, le club bavarois avance déjà ses pions pour renforcer sa défense centrale. D’après les informations de Bild, les champions d’Allemagne s’intéressent à Murillo, défenseur de 23 ans jouant à Nottingham Forest. Depuis son arrivée à l’été 2023 en provenance de Corinthians, l’international brésilien (1 sélection) a disputé 80 rencontres et s’est installé comme le patron de la défense des Reds.

Valorisé à 50 millions d’euros, Murillo est également suivi par Chelsea, selon le média allemand. Pour rappel, le natif de São Paulo a prolongé en début d’année 2025, jusqu’en 2029. La situation concernant Upamecano, dont le contrat arrive à échéance en 2026, fournira davantage d’éléments dans les semaines à venir quant à l’intérêt du Bayern pour Murillo.