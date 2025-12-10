Real-Man City : le petit pont de Cherki sur Rüdiger

C’est le choc qui illumine cette 6e journée de Ligue des Champions, le Real Madrid reçoit Manchester City. L’occasion pour le Français Rayan Cherki de vivre sa première titularisation en Europe cette saison. Positionné côté droit de l’attaque citizen, l’ancien Lyonnais a déjà fait quelques misères depuis le début de la rencontre.

Et c’est Rüdiger qui a aperçu de près le talent du numéro 10. Sur un contre, il a accéléré sur son côté et éliminé le défenseur allemand d’un subtil petit pont. Les deux hommes ont échangé une légère accolade et un sourire une fois le ballon sorti de l’aire de jeu.