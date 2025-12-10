Le Real Madrid veut recruter Murillo

Le Real Madrid veut se renforcer en défense. Comme expliqué sur notre site, la priorité est Dayot Upamecano, en fin de contrat au Bayern Munich. Mais les Merengues ont d’autres cibles en vue. Les noms de Nico Schlottebeck et Ibrahima Konaté sont avancés par le Daily Mail.

Le média anglais révèle aussi que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu s’intéressent aussi à Murillo. Le défenseur central de Nottingham Forest est forcément ouvert à un départ dans la capitale espagnole. Il reste à savoir si cela peut se concrétiser.