Bruges-Arsenal : le but fabuleux de Madueke

Déplacement piégeux pour Arsenal sur la pelouse du Club Bruges en Belgique. On se rappelle du 3-3 concédé par le FC Barcelone. D’autant plus que les Gunners se sont présentés avec une équipe diminuée par de très nombreuses absences (Saliba, Gabriel, Timber, Calafiori, Rice notamment).

Mais ils échappent pour l’instant au piège, grâce à un but fabuleux signé Noni Madueke. L’international anglais s’est d’abord défait du marquage au milieu de terrain avant d’accélérer et de décocher une frappe surpuissante du pied gauche qui a perforé les cages de Mignolet. Arsenal mène 1-0.