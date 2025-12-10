Ligue des Champions
Bruges-Arsenal : le but fabuleux de Madueke
1 min.
Déplacement piégeux pour Arsenal sur la pelouse du Club Bruges en Belgique. On se rappelle du 3-3 concédé par le FC Barcelone. D’autant plus que les Gunners se sont présentés avec une équipe diminuée par de très nombreuses absences (Saliba, Gabriel, Timber, Calafiori, Rice notamment).
La suite après cette publicité
CANAL+ @canalplus – 21:31
QUEL BUT DE FOLIE DE NONI MADUEKE 😱😱Voir sur X
Arsenal est lancé à Bruges et c'est sur CANAL+SPORT que ça se passe ⚡️
#BRUARS | #UCL
Arsenal est lancé à Bruges et c'est sur CANAL+SPORT que ça se passe ⚡️
#BRUARS | #UCL
Mais ils échappent pour l’instant au piège, grâce à un but fabuleux signé Noni Madueke. L’international anglais s’est d’abord défait du marquage au milieu de terrain avant d’accélérer et de décocher une frappe surpuissante du pied gauche qui a perforé les cages de Mignolet. Arsenal mène 1-0.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer