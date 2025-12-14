Liga : le Celta domine Bilbao après le nul contre le PSG

Le Celta Vigo a signé une victoire solide et maîtrisée face à l’Athletic Bilbao (2-0) au Balaídos, lors de la 16e journée de Liga. Après une première période disputée mais fermée, les Galiciens ont fait la différence au retour des vestiaires. Williot Swedberg a ouvert le score dès la 48e minute, récompensant la montée en puissance du Celta, avant que El Abdellaoui ne fasse le break sept minutes plus tard, plongeant Bilbao dans le doute.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Bilbao 23 17 -7 7 2 8 15 22 8 Celta Vigo 22 16 +1 5 7 4 20 19

Face à une équipe basque pourtant ambitieuse, le Celta a affiché une belle rigueur collective et une efficacité clinique, laissant peu d’espaces à des offensifs pourtant talentueux comme Nico Williams ou Oihan Sancet. Bilbao, trop timide et rarement dangereux, repart de Vigo sans avoir réellement inquiété la défense locale, tandis que le Celta confirme sa bonne dynamique devant son public.