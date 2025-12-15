Raphinha a fait une promesse folle au FC Barcelone

Le FC Barcelone a trouvé son rythme de croisière. Les Catalans sont sur sept victoires sur leurs huit derniers matchs, et sur une série de six succès de rang en championnat. Une bonne forme qui a permis aux troupes d’Hansi Flick de reprendre la tête de la Liga et même de creuser un peu l’écart avec le Real Madrid, qui connaît des dernières semaines compliquées. Alors que beaucoup donnaient le Barça pour mort après le Clasico remporté par les Merengues, en raison de sa défense catastrophique notamment, les Barcelonais sont de nouveau le grand favori pour être couronné champion d’Espagne.

Et s’il y a un homme qui illustre bien ce retour au top du club blaugrana, c’est bien Raphinha. Absent pendant presque deux mois, manquant tout le mois d’octobre et une grande partie du mois de novembre, le Brésilien confirme qu’il est le vrai leader offensif de cette équipe. Parfois aligné dans un registre plus axial, l’ancien du Stade Rennais cartonne et a encore été l’artisan de la victoire de son équipe ce week-end, avec un doublé contre Osasuna (2-0).

Le titre en C1 dans le viseur

Bien épaulé par d’autres joueurs talentueux, Raphinha risque d’être le facteur X de ce Barça qui veut aller au bout en Ligue des Champions cette saison. Et justement, Sport indique que le joueur de la Canarinha a fait une promesse au Barça : il ne partira pas tant qu’il n’a pas soulevé la coupe aux grandes oreilles sous la tunique blaugrana. C’est son rêve, son objectif principal, et la raison pour laquelle il a refusé d’énormes offres en provenance d’Arabie saoudite ces dernières années.

Plus qu’une promesse en l’air, c’est avant tout une prise de conscience et de responsabilité de la part du Brésilien, qui travaille comme un acharné pour atteindre son objectif. Une auto-exigence qu’il tente aussi d’insuffler à ses partenaires. Un engagement fort de la part de l’attaquant, qui pourrait tout de même avoir une conséquence fâcheuse : en cas de titre européen cette saison, il pourrait décider de partir… Un mal pour un bien, ou un bien pour un mal.