Le très beau geste à 20 000€ de Véronique Rabiot

Les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais Jean-Marc Bosman a révolutionné le football et surtout le mercato. C’est en effet l’ancien défenseur belge âgé aujourd’hui de 61 ans qui est à l’origine du fameux « arrêt Bosman ». Une décision de justice qui a fait voler en éclats les règles de limitations de nationalité au sein des clubs de football. Depuis, Bosman vit très loin du milieu du ballon. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le Belge cherche toujours la reconnaissance qu’il n’a jamais eue, mais il révèle aussi qu’une femme bien connue du ballon rond lui a fait une sacrée surprise un soir. Cette femme, c’est Véronique Rabiot. Toujours aussi surprenante, la mère d’Adrien n’a pas hésité à envoyer 20 000€ sur le compte bancaire de Bosman, juste pour le remercier et l’aider dans sa quête de reconnaissance.

« Sa maman m’a téléphoné un soir, alors qu’Adrien était déjà dans le loft au PSG, je m’en souviendrai toujours : "Bonjour, monsieur Bosman, je m’appelle Véronique Rabiot." J’ai dit : "Bonjour, madame", et elle a répondu : "Pas madame, et on peut se tutoyer." Elle m’a dit aussi que son fils jouait au PSG, mais moi, je ne suivais plus trop le foot. J’ai pensé, mais qu’est-ce que c’est que ça ? Qui est cette femme qui me téléphone un soir, comme ça ? Elle m’a expliqué : "On veut faire quelque chose pour vous, parce qu’on voit le combat que vous avez mené, on comprend." Je l’ai remerciée, je lui ai dit que c’était gentil, et elle m’a demandé mes coordonnées bancaires. Je n’y croyais pas plus que ça, mais elle m’a rappelé trois ou quatre jours plus tard pour savoir si j’avais vérifié mon compte, ce que je n’avais pas fait. J’ai alors vu qu’elle m’avait fait un virement de 10 000 euros, et elle a ajouté qu’elle aimerait bien venir me voir à Liège. Quelques mois plus tard, elle est venue avec une amie, et le frère d’Adrien, et elle m’a encore donné 10 000 euros en liquide. J’étais complètement stupéfait. Elle était d’une gentillesse… »