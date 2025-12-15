Leonardo Jardim quitte Cruzeiro
Leonardo Jardim va bientôt être disponible pour un nouveau challenge. À 51 ans, le technicien portugais dirigeait l’équipe de Cruzeiro depuis février 2025. Mais alors qu’il était sous contrat jusqu’en décembre 2026, Jardim va s’en aller. L’annonce officielle vient de tomber et le nom de l’ancien sélectionneur national brésilien Tite est déjà évoqué pour le remplacer.
Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias.
Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante o ano. Desejamos muito sucesso na sequência das trajetórias dos profissionais.
O treinador irá se pronunciar através de entrevista coletiva, nesta segunda-feira (15), às 13h, na Toca da Raposa II.
📸 @ggaleixo / Cruzeiro
«Cruzeiro annonce que l’entraîneur Leonardo Jardim ne restera pas à la tête de l’équipe pour la saison 2026. Outre Jardim, les assistants José Barros, Antonio Vieira et Diogo Dias quittent également le club. Nous leur sommes reconnaissants pour leur dévouement, leur engagement et leur professionnalisme tout au long de l’année. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans la suite de leur carrière», annonce le club sur ses réseaux sociaux. Depuis son départ de Monaco et décembre 2019, Jardim a été l’entraîneur, d’Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Rayyan, Al-Ain et donc Cruzeiro.
