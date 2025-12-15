Leonardo Jardim quitte Cruzeiro

Leonardo Jardim va bientôt être disponible pour un nouveau challenge. À 51 ans, le technicien portugais dirigeait l’équipe de Cruzeiro depuis février 2025. Mais alors qu’il était sous contrat jusqu’en décembre 2026, Jardim va s’en aller. L’annonce officielle vient de tomber et le nom de l’ancien sélectionneur national brésilien Tite est déjà évoqué pour le remplacer.

«Cruzeiro annonce que l’entraîneur Leonardo Jardim ne restera pas à la tête de l’équipe pour la saison 2026. Outre Jardim, les assistants José Barros, Antonio Vieira et Diogo Dias quittent également le club. Nous leur sommes reconnaissants pour leur dévouement, leur engagement et leur professionnalisme tout au long de l’année. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans la suite de leur carrière», annonce le club sur ses réseaux sociaux. Depuis son départ de Monaco et décembre 2019, Jardim a été l’entraîneur, d’Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Rayyan, Al-Ain et donc Cruzeiro.